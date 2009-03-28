Брюссельские договоренности по ГТС ослабляют влияние Кремля

Брюссельские договоренности о модернизации украинской газотранспортной системы ослабляют способность Кремля использовать газовые поставки как инструмент политического влияния на Украину.

Такое мнение в эфире российского радио «Эхо Москвы» высказал экс-премьер-министр России, лидер Народно-демократического союза Михаил КАСЬЯНОВ.

«Смысл достигнутых там договоренностей, и одновременно главная причина недовольства Кремля – теперь газовая граница Европы фактически может переместиться на российско-украинскую границу. Объединенная Европа будет покупать его там и готова сама платить за дальнейший транзит. Но тем самым существенно ослабляется способность Кремля использовать газовые поставки как инструмент политического влияния, в том числе, и на Украину. Отсюда такая болезненная реакция российских лидеров», - сказал М.КАСЬНОВ.

В тоже время, он высказал уверенность, что достигнутые в Брюсселе договоренности никак не направлены против России.

«На самом деле даже после модернизации и интеграции с Европой украинская газотранспортная система не сможет работать без российского газа, поэтому все равно надо будет учитывать интересы Москвы. Но и России деваться некуда: поставлять газ в Европу все равно придется, потому что никаких других серьезных рынков сбыта в мире пока не существует», - сказал он.

По его мнению, учитывая политику РФ с конца 2004 г. подписание такого документа Украиной «совершенно естественный, закономерный процесс» потому, что значительным образом снижает зависимость ЕС и Украины от России и от «российского режима».

Кроме этого, М.КАСЬЯНОВ отметил, что всем трем сторонам придется договариваться.

«Без этой трубы российский газ будет просто сжигаться в факелах, ему некуда идти, этому газу. И все те расчеты или квази-расчеты, которые нам демонстрируются, что на необходимы «Северный поток», нам необходим еще «Южный поток», помимо «Голубого потока», и так далее, если вы посмотрите на цифры, которые заявлены в этой Декларации о повышении пропускной способности системы после модернизации, то этот объем - 60 дополнительных млрд. кубов в год – он полностью поглощает эти новые проекты: и балтийский трубопровод «Северный поток» и «Южный поток», и все», - сказал он.

Он добавил, что фактически за 2,5 млрд. дол. решаются задачи, возложенные на «Северный поток», который оценивался в 15 млрд. дол.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН вчера на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.