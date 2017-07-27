Несмотря на дешевую нефть, Shell утроила прибыль

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2017 года увеличилась в три раза в годовом выражении, до 5,083 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

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"В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 0,62 доллара против прибыли в 0,22 доллара за первое полугодие 2016 года. Выручка увеличилась на 34,6% - до 143,927 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чистая прибыль компании за второй квартал увеличилась на 31,5% в годовом выражении, составив 1,545 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,19 компании доллара против прибыли в 0,15 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка выросла на 23,5% - до 72,131 миллиарда долларов.

Как сообщает Shell, подобные результаты за второй квартал были достигнуты благодаря показателям в секторе переработки и сбыта (downstream), которые улучшились за счет совершенствования операционной деятельности и благоприятным условиям в нефтехимической промышленности. Кроме того, позитивный эффект оказали хорошие показатели в сфере геологоразведки и добычи (upstream), достигнутые за счет роста цен и добычи.

"Так, прибыль Shell в сфере upstream за первое полугодие достигла 879 миллионов долларов против убытка в 2,762 миллиарда долларов годом ранее. Добыча в отчетном периоде выросла год к году на 1%, до 3,622 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам второго квартала прибыль в upstream составила 339 миллионов долларов против убытка 1,325 миллиарда долларов годом ранее. Добыча слегка уменьшилась - на 0,4%, до 3,495 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки", - подчеркивает издание.

В сфере downstream прибыль за первое полугодие выросла на 31,2%, до 5,018 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов увеличился на 1%, до 6,487 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале прибыль выросла на 39,3%, до 2,529 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов снизился на 2% год к году, до 6,467 миллиона баррелей в сутки.