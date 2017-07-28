В "Нафтогазе" прокомментировали решение суда о компенсации убытков за поставки газа для населения
В компании заявили, что определение Кабмином компенсаций «Нафтогазу» за поставки газа по спецобязательствам приблизит создание рынка для потребителя.
Определение Кабмином компенсаций для национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» за то, что он вынужден в обязательном порядке продавать газ для нужд бытового потребителя через региональные сбытовые компании (облгаз-сбыты), приблизит создание рынка «голубого» топлива для населения.
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Об этом заявили в пресс-службе госхолдинга, комментируя постановление Окружного административного суда Киева от 19 июля 2017 года, которое было принято по иску "Нафтогаза" к правительству и которое обязало Кабмин принять порядок определения компенсаций и установить источники их финансирования для компаний, на которые наложены специальные обязательства на рынке газа.
«Текущая система спецобязательств создает чрезмерные ограничения в работе рынка и предоставляет необоснованные преимущества посредникам – облгаз-сбытам, большинство из которых контролирует Дмитрий Фирташ. Мы надеемся, что решение суда будет способствовать приведению ее (системы спецобязательств – УНИАН) в соответствие с требованиями европейского закона «О рынке природного газа». Это приблизит создание рынка газа в сегменте поставок для населения», - прокомментировал постановление суда коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
В компании также отметили, что ранее принятый закон «О рынке природного газа» полностью соответствует европейским нормам и предусматривает конкуренцию и свободное ценообразование во всех сегментах торговли газом.
«Согласно требованиям европейского законодательства, в качестве временной меры, правительство страны может налагать на участников рынка обязательство продавать газ определенным группам потребителей на особых условиях. Однако потери, связанные с выполнением таких обязанностей, должны быть компенсированы», - отметили в пресс-службе, добавив, что с одной стороны, принцип компенсации позволяет сохранить конкуренцию, а с другой – обеспечить ответственность власти за внедрение нерыночных обязательств и снизить уровень ее вмешательства в работу рынка.
По информации «Нафтогаза», Кабин должен был принять порядок определения компенсаций еще до 1 октября 2015 года.
«Во время принятия закона ожидалось, что такой порядок будет принят до 1 октября 2015 года, но этого еще не произошло. Без такого документа невозможно внедрить полноценный рынок газа и демонополизировать поставки газа для населения в Украине», - отметили в компании.
В сообщении отмечается, что невыполнение некоторых норм закона «О рынке газа» искажает стимулы для развития конкуренции и закрывает доступ альтернативных поставщиков к потребителю.
«Поэтому реформа рынка газа остается незавершенной, и потребители не получают от нее той пользы, на которую вправе рассчитывать», - заявили в госхолдинге.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже топлива через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 4849 грн за тыс. куб. м (без учета налогов и платы за доставку топлива).
В середине июля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что облгаз-сбыты задолжали за полученный по спецобязательствам газ 30 млрд грн.
Также в госхолдинге отмечали, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовые риски, в тоже же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо. При этом госкомпания лишена права самостоятельно поставлять газ населению напрямую, создавать, таким образом, конкуренцию на розничном рынке газа.
Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.
«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.