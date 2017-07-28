В "Нафтогазе" прокомментировали решение суда о компенсации убытков за поставки газа для населения

Определение Кабмином компенсаций для национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» за то, что он вынужден в обязательном порядке продавать газ для нужд бытового потребителя через региональные сбытовые компании (облгаз-сбыты), приблизит создание рынка «голубого» топлива для населения.

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Об этом заявили в пресс-службе госхолдинга, комментируя постановление Окружного административного суда Киева от 19 июля 2017 года, которое было принято по иску "Нафтогаза" к правительству и которое обязало Кабмин принять порядок определения компенсаций и установить источники их финансирования для компаний, на которые наложены специальные обязательства на рынке газа.

«Текущая система спецобязательств создает чрезмерные ограничения в работе рынка и предоставляет необоснованные преимущества посредникам – облгаз-сбытам, большинство из которых контролирует Дмитрий Фирташ. Мы надеемся, что решение суда будет способствовать приведению ее (системы спецобязательств – УНИАН) в соответствие с требованиями европейского закона «О рынке природного газа». Это приблизит создание рынка газа в сегменте поставок для населения», - прокомментировал постановление суда коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В компании также отметили, что ранее принятый закон «О рынке природного газа» полностью соответствует европейским нормам и предусматривает конкуренцию и свободное ценообразование во всех сегментах торговли газом.

«Согласно требованиям европейского законодательства, в качестве временной меры, правительство страны может налагать на участников рынка обязательство продавать газ определенным группам потребителей на особых условиях. Однако потери, связанные с выполнением таких обязанностей, должны быть компенсированы», - отметили в пресс-службе, добавив, что с одной стороны, принцип компенсации позволяет сохранить конкуренцию, а с другой – обеспечить ответственность власти за внедрение нерыночных обязательств и снизить уровень ее вмешательства в работу рынка.

По информации «Нафтогаза», Кабин должен был принять порядок определения компенсаций еще до 1 октября 2015 года.

«Во время принятия закона ожидалось, что такой порядок будет принят до 1 октября 2015 года, но этого еще не произошло. Без такого документа невозможно внедрить полноценный рынок газа и демонополизировать поставки газа для населения в Украине», - отметили в компании.

В сообщении отмечается, что невыполнение некоторых норм закона «О рынке газа» искажает стимулы для развития конкуренции и закрывает доступ альтернативных поставщиков к потребителю.

«Поэтому реформа рынка газа остается незавершенной, и потребители не получают от нее той пользы, на которую вправе рассчитывать», - заявили в госхолдинге.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже топлива через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 4849 грн за тыс. куб. м (без учета налогов и платы за доставку топлива).

В середине июля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что облгаз-сбыты задолжали за полученный по спецобязательствам газ 30 млрд грн.

Также в госхолдинге отмечали, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовые риски, в тоже же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо. При этом госкомпания лишена права самостоятельно поставлять газ населению напрямую, создавать, таким образом, конкуренцию на розничном рынке газа.

Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.