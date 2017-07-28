В Украину зашел еще один международный газовый трейдер AOT Energy

Международный энерготрейдер AOT Energy открыл в Украине свою дочернюю компанию «АОТ Энерджи Украина», основной деятельностью которой является торговля природным газом через локальные трубопроводы.

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Об этом свидетельствуют данные о компании, которые опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц и общественных организаций.

По данным реестра, украинская компания была зарегистрирована 14 июля 2017 года, ее уставной капитал составляет 1,4 млн грн. Основной деятельностью компании является торговля газом через локальные трубопроводы, а также оптовая торговля топливом.

Единственным учредителем «АОТ Энерджи Украина» является швейцарская компания «АОТ ГЕС Холдинг АГ».

Как сообщал УНИАН, на фоне либерализации рынка газа, в Украине уже начали работу ряд международных энерготрейдеров, таких как Trafigura, Engie и MET Holding.

Справка УНИАН. AOT Energy – это международная компания, которая занимается торговлей сырой нефтью, нефтепродуктами, продуктами нефтехимической промышленности, природным газом (в том числе сжиженным) и углем. Компания имеет 8 офисов, которые расположены в Европе, Азии и Северной Америке. В 2016 году компания реализовала продукции на общую сумму 11,4 млрд долл., тогда как в 2015 году этот показатель составлял 8 млрд долл.