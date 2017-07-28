В Украину зашел еще один международный газовый трейдер AOT Energy
Украинская дочерняя компания AOT Energy была зарегистрирована 14 июля 2017 года, ее уставной капитал составляет 1,4 млн грн.
Международный энерготрейдер AOT Energy открыл в Украине свою дочернюю компанию «АОТ Энерджи Украина», основной деятельностью которой является торговля природным газом через локальные трубопроводы.
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Об этом свидетельствуют данные о компании, которые опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц и общественных организаций.
По данным реестра, украинская компания была зарегистрирована 14 июля 2017 года, ее уставной капитал составляет 1,4 млн грн. Основной деятельностью компании является торговля газом через локальные трубопроводы, а также оптовая торговля топливом.
Единственным учредителем «АОТ Энерджи Украина» является швейцарская компания «АОТ ГЕС Холдинг АГ».
Как сообщал УНИАН, на фоне либерализации рынка газа, в Украине уже начали работу ряд международных энерготрейдеров, таких как Trafigura, Engie и MET Holding.
Справка УНИАН. AOT Energy – это международная компания, которая занимается торговлей сырой нефтью, нефтепродуктами, продуктами нефтехимической промышленности, природным газом (в том числе сжиженным) и углем. Компания имеет 8 офисов, которые расположены в Европе, Азии и Северной Америке. В 2016 году компания реализовала продукции на общую сумму 11,4 млрд долл., тогда как в 2015 году этот показатель составлял 8 млрд долл.