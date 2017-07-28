Чистая прибыль "Укргидроэнерго" продолжает расти

В первом полугодии 2017 года ЧАО "Укргидроэнерго" получило чистую прибыль в размере 1, 328 млрд грн, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом и на 23% больше, чем предусмотрено финансовым планом. Об этом говорится в официальном сообщении, размещённом на сайте общества.

Напомним, на днях Министерство экономического развития и торговли сообщило, что чистая прибыль 94 крупнейших государственных компаний Украины за январь-сентябрь 2016 года вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 40 млрд грн.

Согласно отчету МЭРТ, увеличение чистой прибыли на 37,9% в энергетике объясняется существенным увеличением чистой прибыли ОАО "Центрэнерго", НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Финансовым планом "Укргидроэнерго" на 2017 год в первом полугодии было предусмотрено получение прибыли в размере 1,080 млрд грн. В первом полугодии 2016 года прибыль общества составила 1,181 млрд грн.

Также по данным финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам, в первом полугодии полезный отпуск электроэнергии составил 5 495, 756 млн кВт-ч , что на 722,439 млн кВт-ч больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Чистый доход от реализации электроэнергии составил 2,989 млрд грн, что на 98,416 млн грн больше по сравнению с прошлым годом.

В течение отчетного периода Компания оплатила налогов и сборов в Государственный и местные бюджеты 1,301 млрд грн (1,128 млрд грн - за аналогичный период прошлого года).

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приказом № 284 от 20.04.2017 г. утвердило финансовую отчетность общества за 2016 год и установило размер части чистой прибыли общества, которая подлежит оплате в государственный бюджет в виде дивидендов - 30 процентов. Сумма начисленных дивидендов, которые подлежат к оплате, составила 663 млн. грн.

"Согласно требованиям действующего законодательства по состоянию на 30 июня 2017 года дивиденды оплачены в полном объёме", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ЧАО "Укргидроэнерго" - ведущий производитель электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Компания обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в объединённой энергосистеме Украины.

В соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №363 от 31.05.2017 года тип общества изменено с публичного на частное (ЧАО вместо ПАО), а также утверждена новая редакция Устава общества.

11 июля была представлена реформа корпоративного управления общества. В частности, изменения предусматривают введение Наблюдательного совета, института независимых директоров и должности корпоративного секретаря. Реформирование организационной структуры предусматривает усовершенствование функций: стратегии и инвестиций, контроля, аудита и внутренней безопасности, управления персоналом и социальными вопросами. Также планируется внедрение программы корпоративно-социальной ответственности по охране окружающей среды.