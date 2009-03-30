Тимошенко в Брюсселе думала об Украине, а не о своем имидже

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе брюссельской инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы думала не о личных отношениях с лидерами России, а защищала национальные интересы Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«Я живу и работаю не для своего имиджа и рейтинга, не для личных хороших отношений с лидерами других стран. Я работаю ради того, чтобы Украина стала другой – более сильной и самодостаточной. И поэтому надо иметь мужество защищать национальные интересы Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, высказывая свое мнение о том, что результаты конференции в Брюсселе негативно отразились на отношениях Киева с Кремлем.

Премьер подчеркнула, что никогда не разделяла стратегические планы других стран по строительству газопроводов в обход Украины. Это, по ее словам, не даст Украине возможность реализовывать свой потенциал по транзиту газа, что приведет к серьезным финансовым потерям.