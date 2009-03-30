Россия не будет портить отношения с Евросоюзом

Россия не будет кардинально менять отношения с Европейским Союзом из-за «газовой» декларации с Украиной.

Об этом в интервью телекомпании НТВ сообщил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН.

«Представляется, что должен возобладать все-таки здравый смысл. Больше того, мы не видим причин для такого резкого, кардинального изменения конструкции сотрудничества", - сказал И.СЕЧИН, комментируя заявления о том, что Россия может пересмотреть свои взаимоотношения со странами Евросоюза в качестве ответной меры на Брюссельский меморандум.

По его словам, Россия будет "показывать свою состоятельность и нормальным образом работать", проводить консультации с потребителями.

"Мне кажется, здесь (в декларации) очень много субъективного. И представляется маловероятным развитие пути как раз по тому алгоритму, который обозначен в этой декларации. Здесь основательных проработок, профессиональных проработок не просматривается", - сказал И.СЕЧИН.

Кроме того, он предположил, что не весь ЕС поддержит данную декларацию. «По нашим сведениям, и в работе с нашими партнерами, в том числе и в Еврокомиссии, документ готовился очень кулуарно", - заявил он.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.