Электроснабжение пострадавших от непогоды населённых пунктов восстановят до конця дня

Энергетики до конца дня восстановят электроснабжение 149 населённых пунктов, которые пострадали в результате сильного дождя и порывов ветра 27-28 июля. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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"Сейчас аварийно-восстановительные бригады энергоснабжающих компаний работают над восстановлением электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды. К концу дня будет полностью восстановлено электроснабжение всех обесточенных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, в результате осложнения погодных условий (дождь и порывы ветра) 27-28 июля, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 149 населенных пунктов в 5 областях Украины, а именно в Одесской - 49, Киевской - 42, Днепропетровской - 22, Черкасской -20, Кировоградской - 9 и Сумской - 7 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды, по состоянию на 28 августа, остались без света 109 населенных пунктов. Для восстановления электроснабжения было привлечено 38 аварийных бригад энергетиков.