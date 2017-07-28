Французская Engie может остановить финансирование "Северного потока-2" из-за санкций США

Французская Engie может приостановить финансирование проекта строительства газопровода "Северный поток-2", если новые санкции США против РФ будут применяться, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя генерального директора Engie Пьера Шарейра.

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"В случае, если санкции будут применяться, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций", - цитирует агентство Шарейра, передает Прайм.

При этом Engie на данный момент соблюдает обязательство обеспечить 10% от общих инвестиций в проект, риски международных санкций могут коснуться только будущих финансовых трансферов, отметил он.

Напомним, Конгресс США на этой неделе принял закон о санкциях против РФ. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето.

Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законопроекте отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". Shell ранее сообщила, что она, а также OMV, Engie, Uniper и Wintershall в 2017 году предоставят Nord Stream 2 по 285 миллионов евро.