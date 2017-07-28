В Нацкомиссии заявили, что готовы перевести облэнерго на стимулирующие тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), завершила формирование законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для компаний - поставщиков электроэнергии (облэнерго), что должно создать стимулы для снижения этими компаниями затрат на транспортировку электроэнергии по региональным сетям.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Сегодня (27 июля – УНИАН) комиссия полностью завершила формирование нормативной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для дистрибуции электроэнергии (деятельность облэнерго – УНИАН) и передачи магистральными сетями… Переход на стимулирующее позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы», - заявил он.

При этом глава регулятора не привел конкретных данных о новой методологии тарифообразования и ее влиянии на тариф для облэнерго и возможную дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Как сообщал УНИАН, в конце июня прошлого года Вовк заявил, что НКРЭКУ планирует с октября 2016 года перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго. Также переход к новой методике предусмотрен обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии.

В конце сентября 2016 года глава НКРЭКУ предложил при переходе к новой методике формирования тарифов для облэнерго ввести ставку доходности на старые и новые активы этих компаний на уровне 19%. В то же время, эксперты признали такой уровень очень высоким, например, экс-член Нацкомиссии Андрей Герус заявил, что ставка на уровне 19% приведет к тому, что население должно будет платить за электроэнергию дополнительных 3-4 млрд грн в год.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.