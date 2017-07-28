Эксперт о новой методике тарифообразования: услуги облэнерго подорожают в 3 раза

Принятая Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), методика, которая внедряет стимулирующее тарифообразование для компаний-поставщиков электроэнергии (облэнерго), приведет к росту стоимости услуг облэнерго, которые являются составной частью тарифов на электроэнергию, в 3 раза.

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Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт в энергетической сфере, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, комментируя принятие Нацкомиссией 27 июля законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для сферы дистрибуции электроэнергии (деятельности облэнерго).

«Это увеличит тариф облэнерго в 3 раза», - сказал он, добавив, что в 3 раза могут вырасти не сами тарифы на электроэнергию для потребителей, а заложенная в них доля стоимости услуг облэнерго.

Также Герус сообщил, что для покрытия стоимости услуг облэнерго по новым тарифам нужно будет найти на рынке электроэнергии дополнительные 30 млрд грн в год.

Эксперт объяснил, что НКРЭКУ установила ставку доходности (которая в дальнейшем будет заложена в тариф на услуги облэнерго и цену электроэнергии для конечных потребителей) на переоцененные активы этих компаний на уровне 12,5%.

По словам Геруса, в 2013 году была предложена методика, которая устанавливала эту ставку на уровне 0% (в первый год действия тарифа), 1% (во второй год) и 2% (на третий год). В таком случае дополнительная финансовая нагрузка оценивалась в размере 1-2 млрд грн в год.

«То есть сейчас все в несколько раз выше», - отметил эксперт, добавив, что новый принцип тарифообразования не будет запущен сразу для всех облэнерго, а будет внедрятся постепенно – каждая компания будет рассматриваться отдельно.

«Не все будут запущены сразу, сначала будет группа «счастливчиков», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня прошлого года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что комиссия планирует с октября 2016 года перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго.

В конце сентября 2016 года глава НКРЭКУ предложил при переходе к новой методике формирования тарифов для облэнерго ввести ставку доходности на старые и новые активы этих компаний на уровне 19%. В то же время, эксперты признали такой уровень очень высоким.

27 июля Вовк сообщил, что НКРЭКУ завершила формирование законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для облэнерго. При этом глава регулятора не привел конкретных данных о новой методологии тарифообразования и ее влиянии на тариф для облэнерго и возможную дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Согласно позиции Нацкомиссии, переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.