"Центрэнерго" увеличила прибыль почти в 3 раза

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличила чистую прибыль в 2,9 раза – до 2,019 миллиарда гривень с 686,4 миллиона гривень.

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Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 17,7% – до 6,033 миллиарда гривень, а валовая прибыль выросла в 3 раза – до 2,497 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2017 года "Центрэнерго" по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль в 3 раза – до 851 миллиона гривень с 269,9 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.