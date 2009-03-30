Диденко: В Стокгольмском арбитраже нет иска РУЭ

В Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) о возмещении 11 млрд. куб. м газа. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в эфире телеканала TBi.

«Иска по поводу претензии некорректности передвижения 11 миллиардов кубов газа от RosUkrEnergo к НАК «Нафтогазу» в Стокгольмском суде не существует вообще», - сказал он.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаза» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн., за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение (газа). Вот уже, как минимум, семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году и потом только будут по ним решения», - заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время, он не конкретизировал, какие именно иски объединены, и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

И.ДИДЕНКО выразил надежду, что все решения суда будут в пользу НАК «Нафтогаз Украины». «Потому что, подписав договор переуступки, мы в легальном режиме стали владельцами контракта между «Газпромом» и RosUkrEnergo, а шведское право не только следует казуистике юридической, оно рассматривает материальную и экономическую составляющую договоренностей, так вот в контрактах между RosUkrEnergo и «Газпромом» вообще никаких штрафных санкций нет, и не естественно, чтобы, имея следующий контракт с нами, RosUkrEnergo выставляло нам сумасшедшие штрафные санкции, исходя из 180% годовых», - отметил И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» опровергло информацию о том, что поддержало иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.

«В конце прошлой недели появились слухи о том, что «Газпром» якобы поддержал одну из сторон в судебном споре об объемах газа в украинских ПХГ. Это не соответствует действительности», - сказал сотрудник управления информации «Газпрома».

Ранее ряд СМИ сообщили, что «Газпром» изменил свою позицию в судебном споре RUE и НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмском арбитраже после того, как Украина подписала двустороннюю декларацию с ЕС о модернизации своей газотранспортной системы.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный суд провел предварительное слушание дела по искам швейцарского трейдера RosUkrEnergo к НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании более 600 млн. долл. и возврате газа из хранилищ Украины еще на 3 млрд. долл. Рассмотрение исков по существу состоится в конце мая.

Как написала газета "Коммерсант", еще неделю назад их перспектива вызывала сомнение, так как один из акционеров RosUkrEnergo, «Газпром», не поддерживал позицию трейдера и даже исключил его из схемы поставок газа в Украину. Однако, по данным издания, разгоревшийся в начале недели украино-российско-европейский газовый конфликт заставил бывших партнеров снова консолидировать усилия в суде.

Представитель "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ подтвердил, что предварительное заседание суда прошло, но от комментариев отказался.

Источник издания, близкий к Дмитрию ФИРТАШУ, утверждал, что на заседании суда «Газпром» поддержал требования RosUkrEnergo.