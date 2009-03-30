Госдума: «Северный поток» нужен для продвижения газа как товара

В Государственной думе РФ уверены, что объективных препятствий для реализации проекта «Северный поток» не существует.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявила председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Наталья КОМАРОВА.

«Утверждение о том, что для реализации проекта существует много препятствий, поскольку он усилит зависимость европейских стран от экспорта российского газа и создает экологическую угрозу, – не более чем миф. В мире нет полностью самодостаточных государств, и мировая конкуренция - основа развития всей цивилизации. Когда развитые государства поставляют свою продукцию на мировые товарные рынки, никто не говорит о «товарном шантаже» и «товарной зависимости». Всегда есть государственные интересы в продвижении бизнеса национальных компаний, и есть правовые механизмы балансировки этих интересов», - сказала Н.КОМАРОВА.

«Почему, покупая газ, мы хотим, чтобы он был обычным товаром, но исключаем такую возможность для продавца газа, реализующего обычную формулу бизнеса – расширение своей доли на рынке и обеспечение роста доходности своих продаж? И видим в этом естественном процессе различного рода угрозы и диктат России?», - заявила она.

Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам считает, что необходимо оставить в прошлом политическую риторику об «энергозависимости», «энергодиктате», «энергошантаже» и перейти к конструктивному диалогу о производстве, транзите и продаже товарного газа.

«На сегодняшний день объективных препятствий для реализации проекта не существует. Экологические аспекты, которыми пытаются спекулировать некоторые стороны, на данном этапе подготовки проекта не представляют угрозы ни для стран-участниц, ни для сопредельных государств», - заявила Н.КОМАРОВА.

По ее словам, это показали результаты исследований оценки воздействия на окружающую среду, проводившиеся в каждой из пяти стран, через воды которых пройдет газопровод. Н.КОМАРОВА отметила, что исследовались экологические аспекты, связанные со строительством, проведением пуско-наладочных работ, вводом в эксплуатацию и организацией экологического мониторинга при использовании газопровода. Кроме того, учитывая трансграничное значение проекта, Россия, не ратифицировав Конвенцию Эспо, добровольно приняла на себя обязательства проводить все консультации и процедуры согласования проекта на условиях, которые определены этим документом.

"Северный поток" (Nord Stream) - магистральный газопровод через Балтийское море, который соединит балтийское побережье России в районе Выборга с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода - 1,2 тыс. километров.

Газопровод планируется проложить по дну моря через российскую, финскую, шведскую, датскую и германскую особые экономические зоны - в основном по середине моря.