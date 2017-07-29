В Киевской области в результате аварии на ТЭЦ вытекла серная кислота

В Белой Церкви Киевской области в результате аварии на теплоэлектроцентрали произошла утечка 1 т серной кислоты, после чего были проведены работы по обеззараживанию, а потому угрозы жизни и здоровью людей нет.

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Об этом сообщил городской голова Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

"На предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров произошла разгерметизация в объем бетонного обвалования. В результате вытекло около 1 т серной кислоты. Силами аварийного звена предприятия ТЭЦ была устранена утечка и проведены работы по обезвреживанию данного вещества. Пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - написал мэр.

По его словам, состояние воздуха в районе ТЭЦ проходит мониторинг, а превышений по серосодержащим и хлорсодержащих веществам в районе аварии не обнаружено.