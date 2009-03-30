Продан и Шматко обсудили сотрудничество в газовой сфере

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН и министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО обсудили сегодня в Москве вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, встреча состоялась по приглашению российской стороны.

В ней также принимали участие заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО и заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего долгосрочного сотрудничества в газовой сфере и обменялись мнениями о подписанной в Брюсселе 23 марта декларации о модернизации украинской газотранспортной системы.

Сегодня же Ю.ПРОДАН планирует вернуться в Киев.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.