Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 13 миллиардов кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 22 по 29 июля выросли на 3,1%, или на 394 миллиона кубометров, - до 13,069 миллиарда кубометров с 12,675 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 29 июля составлял около 57,84 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8 миллиардов кубометров.