Россия и Украина продолжают подготовку к заседанию 8 апреля

Рабочие группы Российской Федерации и Украины продолжают готовить заседание Межправительственного экономического комитета Украинско-российской комиссии, которое планируется повести 8 апреля в Москве при участии премьер-министров двух стран - Владимира ПУТИНА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил советник-посланник Посольства России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

При этом он отметил, что информации о переносе даты заседания и визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву пока нет, однако не исключил, что ее могут перенести на более поздний срок.

“Окончательную дату должны будут определить лично премьер-министры – Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО. На сегодняшний день могу сказать, что подготовка к этому заседанию не прекращалась”, - сказал В. ЛОСКУТОВ.

Он также подтвердил, что в ближайшее время в Украину для работы прибудет делегация России, в частности, представители Минэкономразвития, и 2 апреля в Киеве пройдет российско-украинский бизнес-форум.

Ранее о продолжающейся работе по подготовке к проведению заседания межправительственной комиссии заявили и представители Минэкономики Украины.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Кремля 24 марта заявили, ссылаясь на президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, что Россия переносит межправительственные консультации с Киевом из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

"Такие консультации состоятся после прояснения соответствующих вопросов, которые возникли у российской стороны", - сказал Д.МЕДЕВЕВ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддержал это предложение.

Напомним, что визит Ю.ТИМОШЕНКО уже переносился с 27 марта на 8 апреля по техническим причинам.