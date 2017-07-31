Минэнергоугля прогнозирует в августе рост доли атомной генерации в энергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует в августе по сравнению с ранее утвержденным прогнозом сокращение производства электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ на 0,8% - до 5,682 млн кВт-ч, а также рост доли атомной генерации на 1,1% - до 5,676 млн кВт-ч.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства Прогнозном балансе производства электроэнергии на август этого года.

Согласно документу, также вырастет доля возобновляемых источников за счет солнечных электростанций, производство электроэнергии которыми прогнозируется на уровне 85 млн кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, за первое полугодие 2017 года доля атомной генерации в общем балансе производства электроэнергии составила 58,2%, тепловой – 32,2%, производства гидроэлектростанциями (ГЭС и ГАЭС) – 7,6% и альтернативной – всего 1,1%.