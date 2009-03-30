Ющенко направил КМУ проект указа о реализации договоренностей по ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил правительству проект своего указа о реализации договоренностей, достигнутых в ходе Международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Говоря о договоренностях, выписанных в Совместной декларации ЕС и Украины по результатам конференции, А.ШЛАПАК подчеркнул, что важно то, чтобы они не остались на бумаге, а нашли свое практическое воплощение. Именно поэтому Президент подготовил соответствующий указ, который направил на доработку в правительство. На протяжении 10 дней Кабинет министров должен предложить свои изменения и дополнения к указу.

А.ШЛАПАК отметил, что такую работу над проектом указа нужно провести для того, чтобы в указе отображалась единая позиция правительства и Президента.

А.ШЛАПАК сообщил, что в указе речь идет о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросами модернизации украинской ГТС, будет также предусмотрена норма о необходимости в двухнедельный срок разработать программу по реализации положений брюссельской декларации.

Кроме того, в указе пойдет речь о том, что на протяжении месяца должна быть подготовлена нормативная документация относительно процедуры определения заказчиков, подрядчиков по модернизации ГТС и тому подобное.

Также указом будет предусматриваться необходимость проведения консультаций относительно определения потенциальных партнеров, в том числе и инвесторов, необходимость подготовки конкретных бизнес-проектов по всем направлениям, которые предусматривались в мастер-плане, представленном Украиной на международной конференции.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.