Консультации по модернизации ГТС будут со всеми желающими

Консультации об участии в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) будут проводиться со всеми странами, которые проявят желание участвовать в этом процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Я уверен, что предложения для таких консультаций получат послы всех стран, в том числе и такой стратегический партнер, как Российская Федерация. Но никакая отдельная позиция ни России, ни другой страны не может и не должна сбить нас с пути модернизации украинской ГТС», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.