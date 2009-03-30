МинЖКХ хочет разобраться с выборочным прекращением газоснабжения

Киев. 30 марта. УНИАН. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено изучить обоснованность каждого случая выборочного прекращения газоснабжения со стороны НАК «Нафтогаз» и ДК «Газ Украины» предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на результаты первого заседания комиссии по вопросу прекращения газоснабжения предприятий теплокоммунэнерго.

Как указывается в сообщении, действия руководства НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» по выборочному прекращению газоснабжения предприятийм ТКЭ с декабря 2008 года можно признать неэффективными и непоследовательными, а также такими, что привели к нарушению законодательства Украины и социально-экономических и конституционных прав граждан на надлежащие условия проживания, труд, образование.

По словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО, запрет на отключение от газоснабжения не освобождает владельцев объектов теплоснабжения от обязательной оплаты потребленного газа, уровень которой на сегодня остается неудовлетворительным. «Основными причинами наличия задолженности предприятий теплоэнергетики является сложное финансово-экономическое состояние предприятий отрасли, вызванное недостаточным уровнем оплаты услуг потребителями», - сказал он.

В ходе заседания коллегии было решено проанализировать отдельно каждый факт прекращения газоснабжения, а также целесообразность примененных мероприятий со стороны НАК «Нафтогаз Украины». В частности, изучить обоснованность отключения, юридические основания, механизм принятия таких решений в каждом отдельном случае, а также выяснить вопрос относительно недопущения злоупотребления НАК «Нафтогаз Украины» монопольным положением на рынке.

Наибольшее внимание планируется уделить самым резонансным отключениям, в первую очередь в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Луганске и Ивано-Франковске.

Министр также поручил руководству Государственной жилищно-коммунальной инспекции проверить факты проведения пересчета населению за непредоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги по газо- и теплоснабжению.