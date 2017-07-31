В Кабмине еще не знают, как стимулирующие тарифы для облэнерго повлияют на цену электроэнергии

Правительство изучит влияние новой методики определения стоимости услуг компаний - поставщиков электроэнергии (облэнерго) с применением стимулирующего тарифа на стоимость электроэнергии для конечного потребителя. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил исполнительный директор Офиса реформ при Кабинете министров Украины Антон Ященко.

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«Правительство будет инициировать дополнительное обработку постановлений НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – УНИАН) о стимулирующем регулировании и проанализирует возможные последствия его внедрения на практике, в частности, влияния новой системы регулирования на конечные тарифы потребителей электрической энергии», - отмечается в сообщении.

Также Ященко сказал, что правительство оценит размер ставки нормы дохода, которую Нацкомиссия планирует заложить в новых тарифах для покрытия стоимости старых и новых активов облэнерго.

Согласно сообщению, постановление НКРЭКУ, которое внедряет новую методику тарифообразования, предусматривает единую ставку доходности (которая в дальнейшем будет заложена в тариф на услуги облэнерго и цену электроэнергии для конечных потребителей) в размере 12,5% годовых на старую базу активов облэнерго (созданную на дату перехода к стимулирующему регулированию) и новую базу активов (созданную после перехода на стимулирующее регулирование). При этом была увеличена ставка по старой базе активов с 5% до 12,5% и уменьшена для новой базы - с 14,79% до 12,5%.

«Внедрение стимулирующего регулирования является важной предпосылкой успешной приватизации облэнерго. Также это будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль для обновления изношенной инфраструктуры электропередающих организаций, улучшению надежности и качества услуг по электроснабжению, - добавил Ященко.

В пресс-службе Кабмина также сообщили, что Нацкомиссия, принимая решение о введении стимулирующего тарифообразования, не проводила консультаций с правительством.

«Правительство Украины разделяет мнение о необходимости энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей, но это ни в коем случае не должно делаться за счет украинцев в виде увеличенных тарифов на электроэнергию», - заявили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, в конце июня прошлого года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что комиссия планирует с октября 2016 года перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго. В конце сентября 2016 года глава Нацкомиссии предложил при переходе к новой методике формирования тарифов для облэнерго ввести ставку доходности на старые и новые активы этих компаний на уровне 19%. Однако эксперты признали такой уровень очень высоким.

27 июля этого года Вовк сообщил, что НКРЭКУ завершила формирование законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для облэнерго. Согласно позиции Нацкомиссии, переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

Новую методику тарифообразования раскритиковал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, который отметил, что норма дохода (12,5% годовых) на новую базу активов не позволяет привлечь кредитные средства для покупки нового оборудования, поскольку ставка по кредитам составляет 19% годовых. Также эксперт признал слишком высокой норму дохода в размере 12,5% годовых на старые активы.

По мнению эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса, для покрытия стоимости услуг облэнерго по новым тарифам нужно будет найти на рынке электроэнергии дополнительные 30 млрд грн в год.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергию, тепловую энергию и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.