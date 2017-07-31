Стимулирующие тарифы для облэнерго не должны повлиять на стоимость света для населения - Гройсман

Внедрение стимулирующего инвестиции и сокращение потерь в электросетях тарифообразования для облэнерго (RAB-тарифы) не должно повлиять на стоимость электроэнергии для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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"Наше правительство разделяет мнение о необходимости энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей, однако это не должно делаться за счет украинцев. Наша позиция проста: внедрение RAB-тарифов не должно отразиться на счетах потребителей", - говорится в сообщении.

По словам премьера, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), является независимым регулятором, однако все нововведения должны предварительно обсуждаться с чиновниками, общественностью и участниками рынка. Поэтому нормативную базу, наработанную НКРЭКУ, нужно тщательно изучить и при необходимости дорабатывать.

Позднее Гройсман сообщил, что правительство не принимало участия в обсуждении решения и не поддержит его без широкого обсуждения.

«Я хочу снова уточнить позицию по RAB-тарифам. Правительство не участвовало в обсуждении этого решения. Я считаю, что без широкого обсуждения с общественностью и экспертами мы не можем поддерживать любые подобные постановления», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор Офиса реформ при Кабинете министров Украины Антон Ященко заявил, что правительство намерено изучить влияние новой методики определения стоимости услуг облэнерго с применением стимулирующего тарифа на стоимость электроэнергии для конечного потребителя.

В конце июня прошлого года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что комиссия планирует с октября 2016 года перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго.

В конце сентября 2016 года глава НКРЭКУ предложил при переходе к новой методике формирования тарифов для облэнерго ввести ставку доходности на старые и новые активы этих компаний на уровне 19%. В то же время, эксперты признали такой уровень очень высоким.

27 июля Вовк сообщил, что НКРЭКУ завершила формирование законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для облэнерго. При этом глава регулятора не привел конкретных данных о новой методологии тарифообразования и ее влиянии на тариф для облэнерго и возможную дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Согласно позиции Нацкомиссии, переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.