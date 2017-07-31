"Центрэнерго" будет покупать американский уголь

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель компании «Центрэнерго» Олег Коземко во время презентации этого контракта в посольстве США в Киеве.

«В штате Пенсильвания мы посетили 5 больших угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тысяч тонн угля до конца этого года», - сказал Коземко.

По его словам, первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт «Южный» (Одесская область) в начале сентября этого года. «В конце сентября прибудет следующие 125 тысяч тонн. Мы ожидаем прибытие 1-2 судов каждый месяц», - сказал он. Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель «Центрэнерго» отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет 113 долларов за тонну. «Весь уголь пойдет на Трипольскую ТЭС», - сказал Коземко.

Представитель американской компании Xoal Эрни Трешер отметил, что его компания является крупнейшим экспортером угля из США. «Это первый случай, когда энергетический уголь будет поступать из США в Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать этот уголь из ЮАР. Например, в 2016 году поставки угля антрацитовой группы из ЮАР осуществляла частная компания ДТЭК и государственная «Центрэнерго».

В начале февраля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинские компании ведут переговоры с иностранными партнерами об импорте 1 млн тонн антрацита из США.

В начале июня представители «Центрэнерго» сообщили о планах посетить США для ведения переговоров о закупке 700 тыс. тонн антрацита для работы ТЭС компании в отопительном сезоне 2017-2018 годов. До переговоров с американской стороной «Центрэнерго» отменило результаты тендера, по которым компания планировала купить уголь у малоизвестного грузинского поставщика Saqnakhshiri GIG Group.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.

По состоянию на 14 октября 2016 года на складах компании было накоплено 570 тыс. тонн угля для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, «Центрэнерго» для производства электроэнергии в 2016 году использовало 4,7 млн тонн угля, из которых 2,2 млн тонн составляли дефицитные марки «А» (антрацит) и «Т» (тощий).