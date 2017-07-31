Кабмин vs "Нафтогаз": кто будет платить за поставки газа населению

Высокий уровень прибыли национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» делает невозможным выплату какой-либо компенсации в адрес этой компании за поставки природного газа для нужд населения через региональные сбытовые компании (облгаз-сбыты) по специальной, установленной правительством цене.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на комментарий профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона относительно постановления суда, которое обязало правительство разработать порядок и найти источники выплаты компенсации для «Нафтогаза».

«Чистая прибыль «Нафтогаза Украины» в 2016 году составила плюс 22,5 млрд грн, что по сравнению с предыдущим годом в разы больше (минус 36,3 млрд грн в 2015 году). Такие доходы свидетельствуют, что экономически обоснованных затрат компания не несет, особенно учитывая то, что в структуре поставок газа - 95% топлива «Нафтогаз» поставляет населению по так называемой специальной цене. Так о какой дополнительной компенсации может идти речь при таких доходах?!» - сказал Кистион.

Также в пресс-службе уточнили, что согласно закону Украины «О рынке газа» субъект рынка, на которого были наложены спецобязательства, имеет право на получение компенсации только экономически обоснованных затрат и при учете допустимого уровня прибыли.

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«На этапе реформирования украинской экономики, результатом которого должен стать рост доходов украинских граждан, наложение на «Нафтогаз» специальных обязанностей является оправданным шагом правительства. А компенсация при таком уровне прибыли просто невозможна», - сказал Кистион, добавив, что главной задачей «Нафтогаза» является обеспечение общественных интересов на рынке природного газа и защиты прав потребителей, а не получение сверхприбылей.

Кроме того, источник в правительстве, отвечая на вопрос УНИАН о том, планируется ли оспорить упомянутое постановление суда, отметил, что Кабмин будет подавать апелляцию.

«В случае возникновения экономически обоснованных затрат, правительством Украины будет разработан порядок определения компенсации. Но сегодня «Нафтогаз» сверхприбыльный», - добавил источник.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже топлива через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 4849 грн за тыс. куб. м (без учета налогов и платы за доставку топлива).

В середине июля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что облгаз-сбыты задолжали за полученный по спецобязательствам газ 30 млрд грн.

Также в госхолдинге отмечали, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовые риски, в то же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо. При этом госкомпания лишена права самостоятельно поставлять газ населению напрямую, создавать, таким образом, конкуренцию на розничном рынке газа.

19 июля 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск «Нафтогаза» к Кабинету министров и обязал правительство определить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать «Нафтогаз», выполняя наложенные на него спецобязательства по поставкам газа для нужд населения. Комментируя данное решение, в госхолдинге отметили, что определение для «Нафтогаза» компенсаций приблизит создание рынка «голубого» топлива для населения.

Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.