На украинский рынок заходит еще один международный газовый трейдер

Компания Petroforce (Швейцария), специализирующая на торговле нефтью и нефтепродуктами, учредила в Украине дочернюю компанию и подала заявку на получение лицензии на торговлю природным газом.

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Об этом говорится в проекте решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к заседанию 3 августа, передает OilNews.

Дочерняя компания швейцарского нефтетрейдера - ООО «Петрофорс Украина» было учреждено в Киеве 19 июля 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. грн. 100% собственником компании является швейцарская Petroforce Trading and Shipping S.A. Руководителем украинской дочки является Владимир Кучманский.

Согласно реестру Минюста, ООО «Петрофорс Украина» имеет право на торговлю, производство газа, а также оптовую торговлю другими видами топлива. Компания уже разместила информацию о себе на украинском языке на собственном веб-сайте.

Напомним, ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy, AOT Energy.

Справка. Тейдер Petroforce основан в 2012 г. и специализируется на торговле сырой нефтью, мазутом, бензинами, реактивным топливом.