На Житомирщине в Романовском районе ввели в эксплуатацию новую газовую сеть – ОГА

На Житомирщине в селе Великая Козара Романовского района ввели в эксплуатацию новую газовую сеть: 4 дома уже газифицированы, а к 60 домов построены дворовые вводы.

Об УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, участие в символическом зажжении газа взял председатель Романовской райгосадминистрации Алексей Капинус.

«В Великой Козаре всего 129 дворов, и более половины из них изъявили желание иметь в своих домах газ. Это значит, что природный газ остается необходимостью для людей, которые проживают в селе. Ведь, несмотря на повышение цены, газ сегодня является самым удобным видом топлива, особенно для людей пожилого возраста. Надеемся, что в ближайшее время в перечень газифицированных сел присоединятся и другие села Романовского района», – отметил Капинус, приветствуя жителей деревни.

Читайте такжеНовый спор о тарифах: суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок газа для населения

Руководители района вместе с сельчанами зажгли факел газопровода, а священник освятил его.

Напомним, подготовительные работы по газификации села Великая Козара начались еще в 2004 году. Распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления построен за средства сельского кооператива села Великая Козара Великокозарского сельского совета, его стоимость – 472,5 тыс. грн.

Кроме этого, подводящий полиэтиленовый газопровод среднего давления построен за средства государственного бюджета, стоимость – 412,2 тыс. грн.