В госрезерве уже более 4 млн. тонн угля

На сегодняшний день в государственном резерве уже накоплено более 4 млн. тонн энергетического угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила вчера вечером в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра, по состоянию на 17 марта в госрезерве было накоплено 3,5 млн. тонн.

В планах правительства – создать резерв в количестве до 5 млн. тонн угля.

О намерении создать госрезерв энергетического угля, который будет финансироваться за счет средств Стабилизационного фонда, премьер-министр заявила в ноябре 2008 года.