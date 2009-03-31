Газпром намерен продавать газ на бирже

Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании во вторник рассмотрит вопрос о состоянии биржевой торговли газом, сообщают РИА Новости..

В повестку дня включен вопрос о состоянии и перспективах развития системы биржевой торговли природным газом.

Также на заседании планируется рассмотреть вопросы о развитии научно-технического комплекса ОАО "Газпром" и о перспективах разработки и внедрения газо- и энергосберегающих технологий и их влиянии на оптимизацию топливно-энергетического баланса России.

Как сообщалось ранее, в феврале Минэнерго направило в правительство РФ проект постановления "О развитии биржевой и электронной форм торговли газом". Согласно проекту, "Газпром" может с 2009 года ежегодно продавать на бирже до 10 миллиардов кубометров газа. В рамках так называемого эксперимента "5+5" в период 2006-2007 годы "Газпром" мог продавать в год на электронной торговой площадке (ЭТП) "Межрегионгаза" до 5 миллиардов кубометров газа при условии продажи независимыми производителями аналогичных объемов "голубого топлива". На 2008 год был установлен лимит продажи в 7,5 миллиардов кубометров газа для "Газпрома" и столько же - для независимых производителей.

Согласно новому проекту, независимые производители газа в России смогут продавать неограниченные объемы газа на бирже. При этом объем продаж газа "Газпрома" не может превышать продажи независимыми производителями более чем на 30%.

Биржевая торговля газом на ЭТП "Межрегионгаза" началась в ноябре 2006 года в формате эксперимента "5+5", однако с начала текущего года торги прекратились и на сегодняшний день не ведутся из-за отсутствия соответствующего постановления.

В 2009 году по плану правительства эксперимент должен быть так или иначе прекращен: ему предстоит быть признанным успешным или неуспешным, после чего Белый дом должен согласовывать переход биржевых торгов на постоянную основу.