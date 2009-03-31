Нефть вновь подешевела

Цены на нефть на биржах 30 марта 2009г. резко снизились и по итогам торгов первый раз почти за две недели установились ниже психологически важной для рынка отметки 50 долл./барр., cообщает РБК.

Цены на нефтяные фьючерсы упали за день в среднем на 7,6%, а баррель нефти подешевел за один день почти на 4 долл., что стало самым существенным за месяц ценовым падением для срочного рынка нефти.

Для нефтяных контрактов ближайшего поставочного месяца результаты торгов на биржах 30 марта составили: в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (май) обвалилась на 3,97 долл. и установилась на отметке 48,41 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 48,11-52,25 долл./барр.

В Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (май) потеряла за день 3,99 долл. и установилась на отметке 47,99 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 47,66-51,60 долл./барр.

Официальные цены на нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне опустились до самого низкого уровня с 18 марта с.г.