Транзит российского газа через Украину вырос почти на четверть

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-июль 2017 года вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 52,3 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".

Читайте такжеНовый оператор украинской ГТС начнет работу уже в 2018 году

Согласно сообщению, это значение транзита является рекордом за последние 6 лет.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

За 6 месяцев 2017 года транзит газа вырос на 21% - до 45,7 миллиарда кубометров.