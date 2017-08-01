Запорожская АЭС подключила к сети второй энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети второй энергоблок после проведения текущего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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"1 августа 2017 года в 11:53 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на станции в штатном режиме работает 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %.