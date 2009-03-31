Мартыненко: нужна еще одна конференцию по модернизации ГТС

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО считает, что для увеличения пропускной способности украинской газотранспортной системы нужно вести переговоры в формате Европейский Союз - Украина - Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады.

Поэтому, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, необходимо провести еще одну конференцию в рамках всего «газового треугольника».

«Если Россия подтвердит свое желание принимать участие в модернизации ГТС, то нужно ее привлекать на зафиксированных принципах равноправного партнерства, а не политических условий», - сказал он.

В то же время, по словам лидера фракции НУ-НС, подписанное соглашение между Украиной и ЕС о модернизации ГТС является только политическим сигналом, и на очереди разработка и реализация конкретного плана реформирования.

Он отметил, что негативную реакцию России вызвало намерение Украины предоставить возможность членам ЕС закупать транзитный газ на нашей территории.

«Нужно восстановить справедливость и вернуть Украину на карту Европы как субъекта, а не объекта европейского газового рынка», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что России не нравится намерение Украины повысить пропускную способность ГТС на 60 млрд. кубометров газа в год.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС - Украина: партнеры в поставках газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию, касающуюся модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношении к России со стороны Украины и ЕС.