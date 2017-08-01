Нацкомиссия приняла инвестпрограмму по модернизации Дарницкой ТЭЦ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила инвестиционную программу на 2017 год ООО "Евро-Реконструкция" по модернизации оборудования на Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), что будет способствовать решению экологических проблем, вызванных работой объекта.

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Об этом по итогам заседания комиссии сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, он отметил, что в рамках инвестиционной программы планируется приобрести оборудование, разработать техническую документацию и пройти комплексную государственную экспертизу по получению разрешения на установку электрофильтра на котлоагрегате № 6, а также разработать рабочий проект реконструкции системы шлакоотвода котлоагрегатов №№ 5-9.

По словам заместителя председателя КГГА, есть основания прогнозировать, что уже в мае следующего года электрофильтр будет установлен. В перспективе ООО "Евро-Реконструкция", которое является владельцем Дарницкой ТЭЦ, планирует построить закрытый склад сухой золы и приступить к рекультивации золошлакоотвала, более известного среди местных жителей как озеро "Горячка".

Оснащение ТЭЦ системой отвода шлаков решит вопрос вредных выбросов в атмосферу, отмечают в КГГА.

"Модернизация оборудования ТЭЦ является лишь частью того плана действий, который позволит ликвидировать негативные экологические последствия функционирования теплоэлектроцентрали. Выполнение этих работ будет осуществляться за счет увеличения суммы инвестиционной программы ООО "Евро-Реконструкция", и не приведет к увеличению тарифа на электроэнергию для киевлян", - отметил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, в конце июня энергопоставляющая компания "Евро-Реконструкции", эксплуатирующая столичную Дарницкую ТЭЦ, объявила тендер на реконструкцию системы газоочистных установок на станции, а именно строительство установки очистки дымовых газов котлоагрегата №6 от пыли.

Ожидаемая стоимость проведения работ 110,9 миллиона гривень.

Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию завершится в мае 2018 года.