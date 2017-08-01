В Житомире городская власть через суд будет возвращать деньги горожанам, которые переплатили за газ – мэр

В Житомире городская власть через суд будет возвращать деньги горожанам, которые переплатили за газ.

Об этом сегодня на брифинге в Житомире заявил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

Как отмечается в сообщении, Сухомлин призвал житомирян, в домах которых ПАО «Житомиргаз» установил придомовые счетчики газа, приносить копии платежек, где в разы выросла плата за энергоноситель." Жители могут обращаться в Житомирский городской совет с соответствующими жалобами и копиями платежек в 101 кабинет",- сказал Сухомлин.

Он напомнил, что городской совет подает коллективный иск в суд вместе с житомирянами. "Местная власть будет добиваться перерасчета переплаченных средств за газ после незаконной установки придомовых счетчиков. Установка этих приборов привела к тому, что платежки за потребленный газ у житомирян выросли в 5-6 раз. ПАО «Житомиргаз» не согласовал установку счетчиков с органами местного самоуправления и ОСМД», - отметил Сухомлин.

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По сообщению горсовета, в Житомире после установления группы приборов учета газа на дома, весь объем газа, который поступил в дом, равномерно делят между всеми жителями дома. «Квартиры, где установлено индивидуальное отопление, ПАО «Житомиргаз» не учитывает»,- отмечают в ведомстве.

«У меня в руках платежка, которую предоставила нам семья пенсионеров. К установке придомового счетчика они использовали 14 куб. м. газа. Уже после установки этого счетчика платежка пришла на 107 куб. м. газа! Эти случаи имеют массовый характер. Городская власть не позволит в такой способ наживаться на житомирянах», - отметил Сухомлин.

Он также отметил, что в городской совет уже обратились жители десятков домов с жалобами и копиями платежек за потребленный газ.

«Все эти жалобы и копии платежек будут приобщены к коллективному иску относительно действий монополиста. Суд обязательно примет во внимание массовость такого иска и рассмотрит дело в кратчайшие сроки»,- уточнил городской голова.

По его данным, такими приборами учета в Житомире было оборудовано 139 многоэтажек. При этом городским советом на каждый установленный ПАО «Житомиргазом» счетчик газа был наложен штраф в размере 280 тысяч гривен.

В то же время в ПАО «Житомиргаз» УНИАН заверили, что "общедомовый счетчик - это единственный способ стопроцентного учета потребления газа в домах житомирян".