"Укрнафта" с начала года получила 1,3 миллиарда гривень прибыли

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за январь-июнь 2017 года получила 1,336 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года компания задекларировала 10 миллионов гривень убытка, сообщает пресс-служба компании.

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Чистый доход компании за отчетный период вырос на 54,9% - до 13,781 миллиарда гривень.

При этом добыча нефти в первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года сократилась на 3,3% - до 738 тысяч тонн, газа - на 6,1%, до 615 миллионов кубометров, а производство сжиженного газа выросло на 3,5% - до 67,1 тысячи тонн.

Согласно сообщению, в первом полугодии "Укрнафта" стабилизировала суточную добычу нефти и конденсата на уровне 4,1 тысячи тонн, но, начиная с июля, из-за остановки работы на нескольких месторождениях, суточная добыча снизилась на 17% – до 3,4 тысячи тонн.

"В первом полугодии компания не только сохранила стабильный уровень производства, но и существенно улучшила финансовый результат. Вместе с тем из-за непродления лицензий и остановки добычи на 6 месторождениях существует риск существенного ухудшения производственных и финансовых показателей в третьем квартале", - прокомментировал отчетность компании глава правления Марк Роллинс.

Компания прогнозирует существенное ухудшение производственных и финансовых результатов во втором полугодии 2017 года в связи с остановкой добычи на 6 месторождениях и возможной остановкой еще на 3 месторождениях (в августе и сентябре этого года).

"Прекращение добычи на 9 месторождениях приведет к снижению объемов добычи нефти и конденсата на 20%, а газа – на 16% в год. При этом "Укрнафта" может недополучить 4,1 миллиарда гривень чистого дохода, а государство недополучит рентных платежей в объеме 1,4 миллиарда гривень", - заявили в компании.

По информации пресс-службы, капитальные вложения в первом полугодии выросли на 43% - до 318 миллионов гривень и были направлены в обновление и ремонт оборудования, а также капитальные ремонты скважин.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" за первый квартал 2017 года получила 71,1 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам первого квартала 2016 года компания задекларировала 510 миллионов гривень чистого убытка.

Ранее компания сообщала, что вовремя и в полном объеме подала в Госгеонедр необходимые документы на продление 9 спецразрешений, при этом должностные лица Госгеонедр неоднократно отказывали в продлении срока действия лицензий. Они обосновывали свои действия наличием у предприятия налогового долга, даже после того, как соответствующие положения Порядка предоставления специальных разрешений были признаны противоправными и отменены судом. Кроме того, в начале июля Кабмин разрешил продлевать на год спецразрешения для газодобывающих компаний-должников по уплате ренты. Из-за непродления спецразрешений "Укрнафта" была вынуждена приостановить добычу на 6 месторождениях и сократить загрузку сырьем двух газоперерабатывающих заводов.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.