Ющенко настаивает на пересмотре финплана «Нафтогаза»
Это "скрытый бюджет правительства"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
«Нужно пересмотреть так называемый сбалансированный план НАК «Нафтогаз Украины». Где угодно в мире такая монополия является процветающей. У нас это – скрытый и непрозрачный бюджет правительства», – сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он добавил, что «сегодня компания находится в чрезвычайно тяжелом положении».
«Если безотлагательно не пересмотреть ее финансовый план, последствия для этой компании будут драматичными», – добавил Президент.
Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.
Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.