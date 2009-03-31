«Киевэнерго» вновь не провело собрание акционеров

Внеочередное собрание акционеров АК «Киевэнерго», назначенное на сегодня, вновь не состоялось из-за отсутствия полномочий у мандатной комиссии проводить регистрацию акционеров по реестру, предоставленному регистратором ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Регистрация акционеров была невозможной в связи с лишением Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку регистратора «Укрнафтогаз» лицензии на право ведения реестров.

«Киевэнерго» уже в четвертый раз с марта 2008 года не может провести собрание акционеров. 28 марта 2008 года собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, 16 июля – из-за непредоставления регистратором ОАО «ФК «Укрнафтогаз» реестра акционеров, 12 февраля – из-за отказа мандатной комиссии проводить регистрацию по реестру, предоставленному регистратором ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз», из-за аннулирования лицензии регистратора ГКЦБФР.

Повестка дня собрания акционеров "Киевэнерго" содержит вопросы об отзыве и избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также исполнительного органа компании, об утверждении годовой финансовой отчетности, распределении прибыли за 2007 год, внесении изменений и дополнений в устав и другие внутренние нормативные документы общества.

Кроме того, акционерам "Киевэнерго" предложено сменить регистратора общества – ОАО "Финансовая компания "Укрнафтогаз".

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг».

Кроме того, по состоянию на февраль 2007 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.