Продан: модернизация ГТС не изменит формы ее собственности

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН подчеркивает, что модернизация газотранспортной системы Украины с привлечением кредитов не приведет к изменению формы ее собственности.

Об этом министр сообщил УНИАН, говоря о вчерашней встрече в Москве на уровне министров энергетики Украины и РФ и руководства ОАО «Газпром» и НАК "Нафтогаз Украины", на которой обсуждались вопросы относительно планов по модернизации украинской газотранспортной системы.

По словам Ю.ПРОДАНА, российскую сторону интересовал вопрос собственности газотранспортной системы.

Министр напомнил, что на сегодняшний день законодательно запрещено изменять собственность национальной ГТС.

Как сообщал УНИАН, встреча 30 марта министра топлива и энергетики Украины Ю.ПРОДАНА и министра энергетики Российской Федерации Сергея ШМАТКО в Москве состоялась по приглашению российской стороны. В ней также принимали участие заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО и заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.