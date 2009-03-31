В Москве начался суд по второму делу ЮКОСа

Хамовнический суд Москвы во вторник приступил к рассмотрению по существу второго уголовного дела против бывших совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Процесс будет проходить в открытом режиме. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, слушание начинается с оглашения прокурором обвинения. Поскольку оно состоит из 14 томов, ожидается, что эта процедура займет несколько дней. На следующем этапе слово предоставят обвиняемым и их защитникам.

Тем не менее уже на первом заседании Михаил Ходорковский выступил с заявлением, в котором высказался за прекращение второго уголовного дела в отношении его и Лебедева.

Экс-глава ЮКОСа заявил, что в деле "должны участвовать независимые прокуроры", тогда как действующие гособвинители Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин, по его мнению, "таковыми не являются".

Ходорковский назвал начавшийся суд "противоестественным с логической точки зрения" и обвинил прокуратуру в "отказе от проведения полноценного справедливого процесса".

По словам адвокатов Ходорковского, их клиент намерен выступать в свою защиту более активно, чем на первом процессе.

В 2005 году суд признал совладельцев ЮКОСа виновными по семи статьям Уголовного кодекса и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Ходорковскому и Лебедеву, в частности, инкриминировалось мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позднее Мосгорсуд, рассмотрев жалобы адвокатов осужденных, снизил срок наказания до восьми лет.

"Физически невозможное хищение"

Слушания по новому уголовному делу, материалы которого составили 168 томов, начались 3-го марта. Для участия в процессе подсудимых доставили из читинского СИЗО в Москву.

Михаил Ходорковский и его мать Марина. Фото 2003 года

Мать Ходорковского Марина Филипповна просила президента Медведева помиловать ее сына

На этот раз Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищении 892 млрд рублей, а также отмывании 487 млрд рублей и 7,5 млрд долларов.

Часть этих средств, по мнению следствия, была получена за счет продажи нефти, похищенной у дочерних предприятий ЮКОСа.

По словам матери Ходорковского, ее сын собирается заявить об абсурдности экономической части обвинений, в частности о том, что украсть такие объемы нефти "физически невозможно".

Хамовническому суду предстоит выслушать около 600 свидетелей.

"250 человек включено в список стороной обвинения. Мы подтвердили необходимость явки этих людей, и, кроме того, заявили о необходимости вызова еще 300 человек", - сказал адвокат Лебедева Константин Ривкин.

В список свидетелей защиты входят как государственные чиновники, так и сотрудники различных нефтяных компаний.

В перечень лиц, составленный защитой, включены, в частности, Владимир Путин, Виктор Черномырдин, Евгений Примаков, Николай Патрушев, Алексей Кудрин, Виктор Геращенко, Виктор Степашин.

Предполагается, что судебные слушания продлятся не менее полугода.

В ходе предварительных слушаний адвокаты Ходорковского и Лебедева просили суд прекратить уголовное дело против их подзащитных, передать его по подсудности в другой суд или вернуть прокурору. Однако судья Виктор Данилкин отклонил все эти ходатайства.

В то же время, по ходатайству гособвинения он продлил обвиняемым срок содержания под стражей.

Полезен на свободе

Во время предварительных слушаний "Левада-центр" провел опрос общественного мнения, который показал, что 59% россиян не берутся сказать, чем закончится новый процесс над Ходорковским и Лебедевым. Лишь 14% опрошенных верят, что дело будет прекращено.

Будем надеяться, что суд не будет исходить из заранее заданных результатов, а будет все-таки взвешивать обстоятельства дела, в том числе аргументы защиты

Александр Шохин,

глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Между тем, 35% респондентов уверены, что в кризисной ситуации для страны было бы лучше, если бы такие люди, как Ходорковский, трудились на благо России в бизнесе или политике. Для 19% лучше, чтобы они оставались под стражей, 47% затруднились высказать мнение по этому вопросу.

Ситуацию вокруг второго дела ЮКОСа комментируют и видные представители российской общественности.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, например, убежден, что принимать решение по новому делу Ходорковского и Лебедева должен суд присяжных.

"Тогда состязательность процесса была бы на более высоком уровне, и стороне обвинения пришлось бы более аргументировано отвечать на запросы защитников, не уповая на единоличное мнение судьи", - сказал бизнесмен агентству Интерфакс.

Шохин затруднился оценить вероятный результат слушаний и высказался за объективное и взвешенное решение суда.

"Думаю, прогнозировать со стопроцентной вероятностью исход дела достаточно трудно, но будем надеяться, что суд не будет исходить из заранее заданных результатов, а будет все-таки взвешивать обстоятельства дела, в том числе аргументы защиты", - сказал глава РСПП.

Российские и зарубежные правозащитники считают дело против Ходорковского политически мотивированным.