ДТЭК Ахметова выбрал юристов для спора с Россией за потерянные в Крыму активы

Наблюдательный совет энергогенерирующей компании «ДТЭК Крымэнерго», входящей в состав крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дал согласие на закупку юридических услуг у компании Covington & Burling LLP для инициирования инвестиционного спора с Россией за потерянные в 2014 году в Крыму активы.

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Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«1 августа 2017 года наблюдательный совет ПАО "ДТЭК Крымэнерго» принял решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно: заключение с Covington & Burling LLP (исполнитель), DTEK Energy B.V. (поручитель) договора о предоставлении юридических услуг, предметом которого является инициирование процедуры решения инвестиционного спора о компенсации Российской Федерацией стоимости утраченных активов общества», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стоимость юридических услуг составляет 30 тыс. долл., или 775,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, после блокады грузооборота с временно не подконтрольными Украине территориями Донбасса, 15 марта 2017 года ДТЭК заявил о потере контроля над угольными шахтами и энергоснабжающими компаниями в зоне АТО. После этого компания также сообщила о своих намерениях бороться в юридической плоскости за активы на временно оккупированных территориях.

11 апреля компания «ДТЭК Крымэнерго» направила в адрес РФ официальное уведомление об инвестиционном споре из-за потери активов компании в Крыму и заявила о готовности подать иск в международный арбитраж, если этот спор не будет разрешен в ходе переговоров. Тогда размер нанесенных Россией убытков оценивался в 500 млн долл.