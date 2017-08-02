Минэнергоугля и "Нафтогаз" поспорили из-за китайского кредита

Проект национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины», предусматривающий использование части кредитных средств Государственного банка развития Китая для наращивания добычи природного газа дочерней компанией холдинга «Укргазвыдобування», не отвечает целевому назначению этого займа.

Читайте такжеКабмин продлил на год срок использования китайского кредита для "Нафтогаза" на $3,7 миллиарда

Такую позицию на своей странице в соцсети Facebook опубликовало Министерство энергетики и угольной промышленности, которое ранее дало негативное заключение относительно упомянутого проекта «Нафтогаза».

«Генеральным кредитным соглашением, заключенным в 2012 году между «Нафтогазом Украины» и Государственным банком развития КНР, планировалось направить привлеченные кредитные средства на реализацию другого инвестиционного проекта, а не того, который подал «Нафтогаз Украины» в Минэнергоугля в 2017 году», - отмечается в сообщении.

Также в Минэнергоугля отметили, что ранее Министерство экономического развития и торговли в экспертном заключении от 7 июня 2017 года дало положительное заключение по экономической эффективности инвестиционного проекта по интенсификации добычи газа, но с оговоркой, что представленный «Нафтогазом» проект не соответствует цели, которая была определена в Генеральном кредитном соглашении.

«Несмотря на то, что в течение четырех лет, прошедших после подписания Генерального кредитного соглашения, Минэнергоугля неоднократно обращало внимание «Нафтогаза» на необходимость подачи инвестиционных проектов, «Нафтогаз» впервые подал инвестиционный проект только в 2017 году», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что кредит предусматривает обязательное использование не менее 60% товаров и услуг китайского происхождения.

«Учитывая положения законодательства Украины о проведении публичных закупок, существует риск невозможности использования кредитных средств, поскольку победителем тендера может стать любой поставщик оборудования», - добавили в Минэнергоугля.

Напомним, в «Нафтогазе» заявили, что решение Минэнергоугля дать негативную оценку проекту холдинга по использованию кредита (его части в размере 265 млн долл.) для интенсификации добычи газа делает невозможной дальнейшую работу «Нафтогаза» в рамках этого кредитного договора.

«1 августа истекает предельный срок, установленный ГБР КНР для подачи полного пакета документов по привлечению финансирования для реализации проекта модернизации бурового оборудования для наращивания добычи газа в Украине. «Нафтогаз» проинформировал представителей банка относительно текущей ситуации», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее банк был готов рассмотреть данный проект при условии его согласования привлеченными министерствами. В июне 2017 года проект получил положительное экспертное заключение по оценке экономической эффективности от Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что «Нафтогаз» планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также 5 установок для капитального ремонта скважин.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» договорилась о привлечении у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредита на сумму 3,6 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В конце 2015 года «Нафтогаз Украины» заявил, что боится потерять кредит Банка развития Китая, около 40% которого компания хочет направить на широкомасштабную замену котлов населению для сокращения потребления газа, из-за медленного согласования проектов финансирования в Украине.

В августе 2016 года Китай продлил «Нафтогазу» срок доступности данного кредита на проекты в энергетической отрасли до 25 декабря 2017 года.