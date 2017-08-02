В Минэкологии назвали РФ главным риском для строительства хранилища ядерного топлива

Строительство в зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива, которое проводит Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и ее подрядчики, отвечает всем международным стандартам безопасности, а главный риск этого проекта связан с давлением России, которая выступает против усиления энергонезависимости нашей страны.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне начали строительство хранилища отработанного ядерного топливаОб этом после пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Я бы хотел всех успокоить – тот проект, который подготовлен и находится на стадии реализации, отвечает всем международным стандартам безопасности… Наибольший риск – это политический. Российской Федерации не нравится, что Украина становится энергетически независимой, для этого они начинают инициировать разные информационные потоки, которые несут дезинформацию. Это часть гибридной войны, которая осуществляется Россией против Украины», - сказал он.

Также министр добавил, что проект строительства Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) прошел экспертизу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и всех международных регуляторов, которые следят за качеством выполнения работ и эксплуатации этого объекта.

По словам Семерака, безопасность строительства ЦХОЯТ также отслеживает Государственная инспекция по ядерному регулированию.

«Минэкологии в рамках своей компетенции будет следить за тем, чтобы построить (хранилище – УНИАН) надлежащим образом», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработанное ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является "Энергоатом". По данным Минэнергоугля, в этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным «Энергоатома», контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

6 июля Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Также глава инспекции по ядерному регулированию Борис Столярчук заявил, что компания выполнила все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию этого хранилища.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.