«Энергоатом» сократил чистую прибыль в 2008 г. на 61,4%

НАЭК «Энергоатом» в 2008 году сократила чистую прибыль на 61,4% или на 204,84 млн. грн., по сравнению с 2007 г., - до 128,86 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в прошлом году чистый доход компании вырос на 25,8% или на 2,577 млрд. грн. - до 12,541 млрд. грн.

В 2008 году компания увеличила отпуск товарной продукции на 25,8% (2,140 млрд. грн.) - до 10,423 млрд. грн.

В прошлом году компания уплатила в бюджеты всех уровней и целевые фонды обязательных платежей в сумме 2,919 млрд. грн., что на 780,8 млн. грн. больше, чем в 2007 году.

Фонд оплаты труда по компании в 2008 году вырос на 36% (485,89 млн. грн.) - до 1,831 млрд. грн.

Средняя заработная плата в НАЭК "Энергоатом" к концу прошлого года достигла 4 тыс. 579 грн, что на 40% больше чем, в 2007 году.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.