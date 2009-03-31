"Итера" увеличила чистую прибыль в 2008 г. на 28%

Чистая прибыль независимого российского производителя газа ООО "Нефтегазовая компания "Итера" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008 года выросла на 28% по сравнению с 2007 годом и составила 3,742 миллиарда рублей, говорится в опубликованном во вторник отчете компании.

Как сообщает РИА "Новости", выручка "Итеры" в минувшем году составила 40,474 миллиарда рублей, что превышает показатель 2007 года на 36%. Валовая прибыль "Итеры" за год повысилась на 41% - до 22,54 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в два раза и составила 8,772 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 28,6% - до 5,11 миллиарда рублей.

ООО "НГК "Итера" входит в одноименную международную группу компаний (МГК "Итера") и занимается газовым бизнесом группы. НГК "Итера"развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе. Основным регионом поставки газа "Итеры"в России является Свердловская область.