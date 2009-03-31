6% киевлян с 1 апреля будут платить за электроэнергию в 3 раза дороже

Около 6% абонентов АК «Киевэнерго» (60 тыс. бытовых потребителей) потребляют ежемесячно свыше 400 кВт/ч электроэнергии, а значит с 1 апреля будут платить по новому тарифу.

Такие данные УНИАН предоставили в пресс-службе «Киевэнерго».

В пресс-службе уточнили, что всего на обслуживании компании находится около 980 тыс. бытовых абонентов.

Напомним, 19 марта т.г. Национальная комиссия регулирования элекроэнергетики повысила тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,26 коп. (с НДС). Повышенный тариф вступает в действие с 1 апреля.

Новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.