"Северный поток-2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину – МИД РФ

Строительство газопровода «Северный поток – 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину, но его сохранение было бы возможным в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и отмены исков в отношении «Газпрома».

Об этом заявила заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Анастасия Федорова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Концепция строительства «Северного потока – 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам. Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену исков в отношении «Газпрома», подчеркнула она.

По ее словам, противники «Северного потока – 2» заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо руководствуются стремлением навредить России.

«Мы неоднократно подтверждали, что «Северный поток – 2» – это чисто коммерческий проект. Исходя из рыночных принципов, все должно определяться экономической привлекательностью тех или иных предложений для потребителя. Похоже, наши американские партнеры так не считают. В условиях, когда их сжиженный природный газ сильно проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, они решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок. Это и стало главной причиной столь ожесточенного неприятия «Северного потока – 2» американским Конгрессом и американским газовым лобби», - отметила представитель МИД России.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

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Также он усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

При этом Трамп призвал Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ во вред усилиям США и Евросоюза урегулировать конфликт в Украине.

Также, по его словам, этот закон не должен использоваться для предотвращения усилий администрации президента США устранить любые непредвиденные последствия для американского бизнеса и союзников.