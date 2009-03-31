Медведев: РФ не даст кредит Украине без учета своих интересов в ТЭК

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия не выделит Украине кредит, если не будут учтены ее интересы в вопросах энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Берлине, которая транслировалась в прямом эфире по российскому информационному каналу «Вести».

«Если наши украинские партнеры посчитали для себя правильным продолжить этот диалог без участия России, мы, конечно, для себя будем делать определенные выводы - и они были сделаны. Я имею перенос межправительственных консультаций РФ и Украины и принятие иных решений, о которых просят нас украинские коллеги», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украинские коллеги просят нас о многом – денег просят дать, например. Как же можно давать в такой ситуации деньги, если мы не можем договорится по одному из существенных вопросов. Все это будем учитывать», - подчеркнул Президент России.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию, касающуюся модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношении к России со стороны Украины и ЕС.