Statoil и "Роснефть" придумали, как обойти санкции США

Российская "Роснефть" и норвежская Statoil нашли способ обойти санкции США, введенные в 2014 году, и не останавливать работу по разведке и добыче нетрадиционной нефти в России. Компании изменили формулировки в своих сообщениях, отнеся прежде именовавшиеся запасы сланцевой нефти к доманиковым отложениям известняковой породы, сообщает ZN.ua.

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Как отмечает издание, в 2014 году, когда Вашингтон ввел санкции за аннексию Крыма и агрессию РФ в Донбассе, Минфин США заявил, что "хочет воспрепятствовать развитию нефтедобычи из так называемых пограничных или нетрадиционных нефтяных ресурсов" (сланцевые месторождения, - ред.).

По данным агентства, в пресс-релизе Statoil от 2013 года формулировка "shale" (сланцы) задним числом изменена на "limestone formation" (известняковые формации). В отличие от сланцевых запасов нефти разработка известняка для добычи нефти в рамках санкций США не запрещена.

Санкции запрещают западным компаниям помогать России в разработке "сланцевых резервуаров". Но в санкциях не были упомянуты менее известные формы "нетрадиционных месторождений".

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В конце июля законопроект почти единогласно поддержали обе палаты Конгресса.

Россия, в свою очередь объявила об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в Конгрессе США законопроекта о санкциях против РФ. С 1 сентября число сотрудников, работающих в дипломатических представительствах США в России, должно быть сокращено до 455 человек. Американским дипломатам также запретили пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля президент России Владимир Путин пообещал выслать из страны 755 сотрудников американского посольства и консульств.